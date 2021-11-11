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Долар в Україні подорожчав – курс валют

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
11 листопада, 17:05
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 12 листопада
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 12 листопада:

11.1112.11Зміна
1 долар США26,06 грн 26,10 грн +0,04
1 євро30,12 грн 29,91 грн -0,21

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 11 листопада, долар подорожчав на 4 копійки, а євро знизився у ціні на 21 копійку.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, минула середа стало одним із найактивніших торгових днів за останні кілька років.

Обсяг угод у системі Bloomberg перевищив 1 млрд. доларів США. НБУ брав активну участь у торгах на міжбанку та придбав близько 300 млн доларів. Торгова сесія середи валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 26,11 грн, курс євро впав до позначки 30,17 грн.

За його словами, 10 листопада на ринку відбувся аномальний "зріст" активності продавців. Переважний обсяг заявок було подано від державних банків. Додатковим стимулом для продавців став той факт, що сьогодні угоди мали проходити в режимі TOM (з поставкою наступного робочого дня). Основні гравці прагнули завершити більшу частину своїх угод у середу.

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Наразі фактично єдиним великим продавцем гривні на міжбанку залишається НБУ.

"Вважаю, що до кінця поточного тижня долар США щодо гривні опуститься нижче за рівень 26,00. Єдина європейська валюта, судячи з усього, впаде до позначки 29,90", – зазначив Андрій Гойлов.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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