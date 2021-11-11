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Доллар в Украине подорожал – курс валют

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
11 ноября, 17:05
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 12 ноября
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 12 ноября:

11.1112.11Изменение
1 доллар США26,06 грн26,10 грн+0,04
1 евро30,12 грн29,91 грн-0,21

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 11 ноября, доллар подорожал на 4 копейки, а евро снизился в цене на 21 копейку.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, минувшая среда стала одним из самых активных торговых дней за последние несколько лет.

Объем сделок в системе Bloomberg превысил 1 млрд долларов США. НБУ принимал активное участие в торгах на межбанке и приобрел около 300 млн долларов. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,11 грн, курс евро упал до отметки 30,17 грн.

По его словам, 10 ноября на рынке произошел аномальный "всплеск" активности продавцов. Подавляющий объем заявок был подан от государственных банков. Дополнительным стимулом для продавцов послужил тот факт, что сегодня сделки должны были проходить в режиме TOM (с поставкой на следующий рабочий день). Основные игроки стремились завершить большую часть своих сделок в среду.

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Сейчас фактически единственным крупным продавцом гривны на межбанке остается НБУ.

"Полагаю, что до конца текущей недели доллар США относительно гривны опустится ниже уровня 26,00. Единая европейская валюта, судя по всему, упадет до отметки 29,90", - отметил Андрей Гойлов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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