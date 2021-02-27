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Долар в Україні більше не лихоманить. Чого чекати від курсу на початку березня?

27 лютого, 06:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок опинився під рівносильним впливом позитивних і негативних чинників

Початок березня може стати для гривні періодом стабільності. Новинний баланс дозволить українцям не побачити курс 30 грн за долар, але і не підтримає національну валюту. Наступного тижня курс продажу готівкового долара складе 27,85-28,05 грн. Готівковий євро будуть купувати в середньому по 33,60-33,8 грн, продавати – по 34-34,20 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ).

Тим, кому потрібно перевести гривню в іноземну валюту, експерт радить диверсифікувати вкладення – тобто частково купувати долар, а частково євро.

На курс, за словами Орищака, наразі рівносильно впливають такі основні чинники:

  • низький попит на валюту через помірної ділової активності в країні;
  • неготовність МВФ виділяти транш Україні;
  • виведення капіталу з України рядом осіб і компаній із політичних причин;
  • початок нового місяця – період без надлишків пропозиції валюти на міжбанку.

"Із зовнішніх подій помірну стабільність валют країн, що розвиваються, гарантує корекція цін світових інвестиційних гігантів – падають основні фондові індекси США, золото, криптовалюта. Тобто поки всі активи потрапили під розпродажі – гривневі спекулянти можуть перебувати в стані невизначеності, не до кінця розуміючи силу впливу цієї події на економіку України", – додав Орищак.

Нагадаємо, аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол.

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Джерело: Сьогодні

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