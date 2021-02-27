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Доллар в Украине больше не лихорадит. Чего ждать от курса в начале марта?

27 февраля, 06:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок оказался под равносильным влиянием позитивных и негативных факторов

Начало марта может стать для гривни периодом стабильности. Новостной баланс позволит украинцам не увидеть курс 30 грн за доллар, но и не поддержит национальную валюту. На следующей неделе курс продажи наличного доллара составит 27,85-28,05 грн. Наличный евро будут покупать в среднем по 33,60-33,8 грн, продавать – по 34-34,20 грн.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

Тем, кому нужно перевести гривню в инвалюту, эксперт советует диверсифицировать вложения – то есть частично покупать доллар, а частично евро.

На курс, по словам Орыщака, сейчас равновесно влияют такие основные факторы:

  • низкий спрос на валюту по причине умеренной деловой активности в стране;
  • неготовность МВФ выделять транш Украине;
  • вывод капитала из Украины рядом лиц и компаний по политическим причинам;
  • начало нового месяца – период без излишек предложения валюты на межбанке.

"Из внешних событий умеренную стабильность развивающимся валютам гарантирует коррекция цен на мировых инвестиционных гигантов – падают основные фондовые индексы США, золото, криптовалюты. То есть пока все активы попали под распродажи – гривневые спекулянты могут находиться в состоянии неопределенности, не до конца понимая силу влияния этого события на экономику Украины", – добавил Орыщак.

Напомним, аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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А о том, где украинцам могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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