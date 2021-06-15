Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 15 червня

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 15 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,99 грн;

1 євро – 32,70 грн;

1 злотий – 7,25 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар курс долара впав ще на 5 копійок після зниження на 7 копійок в попередній банківський день. "Зелений" опустився нижче психологічної позначки в 27 гривень вперше з 11 липня 2020 року. За тиждень – з 8 по 15 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 20 копійок.

Курс євро теж знизився. Євровалюта просіла на 9 копійок після падіння на 20 копійок днем раніше.

Вартість 10 російських рублів 14 червня опустилася на три копійки. Польський злотий подешевшав на дев'ять копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 14 червня, долар на міжбанку впав на 11 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,92/26,94 грн (купівля/ продаж). Євровалюта просіла на 13 копійок в покупці та на 12 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,62/32,65 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні