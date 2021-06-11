Валютному ринку загрожує звуження активності: куди рушить курс гривні

Учасники ринку очікують рішення НБУ по обліковій ставці і зустрічі Байден-Путін, каже Андрій Шевчишин

Валютному ринку загрожує звуження активності / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Аналітики вважають, що найближчим часом активність на валютному ринку знизиться, а українська гривня влаштується в межах 27,05-27,15 за долар.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він пояснив, що курс гривні в п'ятницю, 11 червня, стабілізувався поблизу рівня 27,10 за долар після активних продажів валюти нерезидентами. Жорстка позиція НБУ і викуп в резерви валюти додали впевненості покупцям, але поки тенденція не змінилася, продавці залишаються в більшості.

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"Наступного тижня учасники ринку очікують рішення НБУ по обліковій ставці (17 червня) і підсумків зустрічі Байден-Путін (16 червня) і можуть взяти паузу. Втім, у нерезидентів багато накопичених гривневих позицій, тому, ймовірно, купувати ОВДП будуть у вівторок. Але чи стануть продавати валюту – залежатиме від результатів зустрічі президентів США і РФ", – каже Шевчишин.

Він звернув увагу, що висока інфляція в травні (річні темпи 9,5%) налаштовує ринок на підвищення ставки НБУ.

"Очікуємо звуження активності на ринку в найближчий час і рух гривні в діапазоні 27,05-27,15 за долар", – резюмував керівник відділу аналітики Forex Club.

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Тим часом в українському Кабміні прогнозують, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 грн:

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що в України є всі необхідні інструменти для руху в НАТО, а Вашингтон готовий підтримати Київ на цьому шляху, в середу, 9 червня, до урс гривні виріс до 27,1 за долар .

Також повідомлялося, що Національний банк України на 11 червня розрахував такий офіційний курс гривні : 1 долар США – 27,11 грн; 1 євро – 32,99 грн.

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