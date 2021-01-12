Долар втрачає у ціні: Нацбанк оновив курс валют

На середу, 13 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|12.01
|13.01
|Зміна
|1 долар США
|28,20 грн
|28,05 грн
|- 0,15
|1 євро
|34,28 грн
|34,08 грн
|- 0,20
У порівнянні зі значеннями 12 січня курс долара впав ще на 15 копійок після зниження на вісім копійок в попередній банківський день. За останній тиждень – з 6 по 13 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 35 копійок. Раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні.
Євро знизився ще на 20 копійок після того, як впав відразу на 63 копійки на вдень раніше.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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