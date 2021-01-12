Українська
$ 28,2
34,28
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар теряет в цене: Нацбанк обновил курс валют

12 января, 16:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 13 января

На среду, 13 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.0113.01Изменение
1 доллар США28,20 грн28,05 грн- 0,15
1 евро34,28 грн34,08 грн- 0,20
Реклама

По сравнению со значениями 12 января курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 6 по 13 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 35 копеек. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

Евро снизился еще на 20 копеек после того, как рухнул сразу на 63 копейки днем ранее.

В тренде
Прыжок биткоина озолотил держателей криптовалют: Forbes назвал имена новых миллиардеров

Читайте также: В Украине вошла в оборот новая памятная монета: фото

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине начался локдаун. Как работают банки
В Украине начался локдаун. Как работают банкиФинансы
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс Нацбанка
Доллар продолжает падать, евро вернулся к росту: курс НацбанкаФинансы
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларов
Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларовФинансы
Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 года
Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 годаФинансы
Доллар и евро подешевели после скачка вверх
Доллар и евро подешевели после скачка вверхФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять