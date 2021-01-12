Доллар теряет в цене: Нацбанк обновил курс валют

На среду, 13 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.01 13.01 Изменение 1 доллар США 28,20 грн 28,05 грн - 0,15 1 евро 34,28 грн 34,08 грн - 0,20

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По сравнению со значениями 12 января курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 6 по 13 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 35 копеек. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

Евро снизился еще на 20 копеек после того, как рухнул сразу на 63 копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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