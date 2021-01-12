Долар став ще дешевшим, євро впав до мінімуму з грудня: офіційний курс

На вівторок, 12 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,20 грн;

1 євро – 34,28 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

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Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 12 копійок попереднього банківського дня. За останній тиждень – з 5 по 12 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки. Раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чому подешевшав долар і чого чекати найближчими днями.

Євро при цьому помітно впав у ціні – курс євровалюти впав відразу на 63 копійки, далеко відступивши від психологічної позначки в 35 гривень. До цієї межі євро наблизився вперше з січня 2018 року. Так низько курс не опускався з 22 грудня 2020 року.

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Вартість 10 російських рублів 12 січня знизилася на сім копійок.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У понеділок, 11 січня, долар на міжбанку подешевшав на 10 копійок в куупівлі і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,14/28,16 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала на 63 копійки в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,15/34,17 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки робили, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів до облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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