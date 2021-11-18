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Долар знову розвернувся – курс валют

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
18 листопада, 17:32
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 19 листопада
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 19 листопада:

18.1119.11Зміна
1 долар США26,51 грн 26,44 грн -0,07
1 євро30,00 грн 29,97 грн -0,03

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 18 листопада, долар подешевшав на 7 копійок, а євро – на 3 копійки.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, 17 листопада курс долара США щодо гривні трохи зміцнився. НБУ знову виходив на ринок із валютними інтервенціями з продажу.

Торгова сесія середи валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 26,44, курс євро знизився до позначки 29,92.

Зростання ВВП України за третій квартал нинішнього року становило 2,4% щодо аналогічного періоду 2020 року. Це помітно гірше за прогнози НБУ (4,0%), оскільки регулятор не очікував повторення локдауну восени поточного року.

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З високою часткою ймовірності повністю позбутися економіки від наслідків пандемії коронавірусу вдасться лише 2022 року.

За даними Нацбанку, експорт IT-послуг за перші 9 місяців поточного року досяг 4,84 млрд. доларів США – це на 35% більше, ніж за той же період роком раніше. Ця тенденція сприятливо впливає на курс гривні та внутрішній попит.

Андрій Гойлов вважає, що до кінця поточного тижня долар США щодо гривні продовжить зміцнення до рівня 26,60. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 30,10.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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