Доллар снова развернулся – курс валют

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 19 ноября

Гривня продолжает укрепляться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 19 ноября:

18.11 19.11 Изменение 1 доллар США 26,51 грн 26,44 грн -0,07 1 евро 30,00 грн 29,97 грн -0,03

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 18 ноября, доллар подешевел на 7 копеек, а евро – на 3 копейки.

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Что происходит с курсом доллара на межбанке

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, 17 ноября курс доллара США относительно гривни немного укрепился. НБУ вновь выходил на рынок с валютными интервенциями по продажам.

Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривня завершилась на уровне 26,44, курс евро снизился до отметки 29,92.

Рост ВВП Украины за третий квартал нынешнего года составил 2,4% относительно аналогичного периода 2020 года. Это заметно хуже прогнозов НБУ (4,0%), так как регулятор не ожидал повторения локдауна осенью текущего года.

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С высокой долей вероятности полностью избавиться в экономике от последствий пандемии коронавируса удастся лишь в 2022 году.

По данным Нацбанка, экспорт IT-услуг за первые 9 месяцев текущего года достиг 4,84 млрд долларов США – это на 35% больше, чем за тот же период годом ранее. Данная тенденция благоприятно влияет на курс гривни и внутренний спрос.

Андрей Гойлов предполагает, что до конца текущей недели доллар США относительно гривни продолжит укрепление к уровню 26,60. Единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 30,10.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.