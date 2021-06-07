Долар покотився до річних мінімумів – що буде з курсом

Долар продовжив пике / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Jessica Rinaldi

Долар 7 червня після зниження до мінімуму за 10 місяців за офіційним курсом Нацбанку продовжив падати на міжбанку. Курс пробив вниз позначку в 27,2 грн, домінують продавці валюти, покупці не можуть прийняти весь обсяг пропозиції. При цьому що сильніше зміцнюється курс, то більше ринок розраховує на підтримку НБУ, що може вийти з продажем валюти. Найближчим часом курс може опуститися до 27,1-27,2 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що Нацбанк дійсно може влаштувати аукціон із продажу валюти.

Курс долара 7 червня

"Активізувалися нерезиденти, які істотно наростили минулого тижня свої позиції в ОВДП. Також із продажами на ринок вийшли запізнілі продавці і опускають долар до нових річних мінімумів... Минулого тижня НБУ двічі виходив на ринок. Вважаємо, що зі зміцненням гривні активність буде тільки підвищуватися, особливо з огляду на валютні резерви, що просіли, і заплановані виплати", – зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розібрався, чи чекати курсу 27 гривень і нижче.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 червня, дізнавайтеся з випуску новин:

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