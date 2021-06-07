Долар покотився до річних мінімумів – що буде з курсом

Долар продовжив пике / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Jessica Rinaldi
Долар 7 червня після зниження до мінімуму за 10 місяців за офіційним курсом Нацбанку продовжив падати на міжбанку. Курс пробив вниз позначку в 27,2 грн, домінують продавці валюти, покупці не можуть прийняти весь обсяг пропозиції. При цьому що сильніше зміцнюється курс, то більше ринок розраховує на підтримку НБУ, що може вийти з продажем валюти. Найближчим часом курс може опуститися до 27,1-27,2 грн/дол.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що Нацбанк дійсно може влаштувати аукціон із продажу валюти.
"Активізувалися нерезиденти, які істотно наростили минулого тижня свої позиції в ОВДП. Також із продажами на ринок вийшли запізнілі продавці і опускають долар до нових річних мінімумів... Минулого тижня НБУ двічі виходив на ринок. Вважаємо, що зі зміцненням гривні активність буде тільки підвищуватися, особливо з огляду на валютні резерви, що просіли, і заплановані виплати", – зазначив Шевчишин.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розібрався, чи чекати курсу 27 гривень і нижче.
Про що ще говорять в Україні та світі 7 червня, дізнавайтеся з випуску новин:
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні