Долар "зірвався в піке" – чи чекати курсу 27 гривень і нижче

/ Фото: Сьогодні

На тижні, що минає, долар, який повільно дешевшає вже півтора місяця, таки "зірвався в піке", хоча і не дуже круте – зниження курсу за 7 днів становило 25 копійок. У готівковому продажі середній курс опустився до 27,35 грн/долар. Були вкотре побиті курсові рекорди року: так дешево американська валюта коштувала востаннє 11 місяців тому, в липні 2020 року, але тоді тренд був різко висхідним.

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Чого очікувати від курсу до середині червня, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар дешевшав весь тиждень, причому до вихідних темпи його ослаблення посилилися. За перші три дні тижня курс упав на 5 копійок, ще за чотири дні – на 20 копійок. Остаточний курс перед вихідними – 27,35 грн/долар у продажу і 27,15 грн/долар в купівлі. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився з 17-18 копійок до 20 копійок, що говорило про нерозуміння банкірами того, як довго і стрімко падатиме долар. Тому вони намагалися купувати його якомога дешевше, тим більше, що нестачі в пропозиції валютного "кешу" з боку населення не було.

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Деякі банки і ПОВи (пункти обміну валют) ставили курс купівлі навіть 27,05 грн/долар. Максимальний курс, за якиму можна було здати готівковий долар, – 27,20 грн, мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 27,22 грн.

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок курс 27,50 грн/долар (-3 коп.), продовжив енергійно зміцнювати гривню і до п'ятниці вже було до 27,34 грн/долар. На понеділок, 7 червня, регулятор встановив курс 27,29 грн/долар, зміцнивши гривню ще на п'ятак.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головним драйвером зміцнення гривні знову став Мінфін, який продав минулого вівторка цінних паперів на значну суму – 15,86 млрд грн (тиждень тому було лише 6 млрд грн). У поєднанні з ще двома факторами – помітна пропозиція валюти нерезидентами під закупівлю ОВДП і експортерами, яким гривня потрібна для ведення госпдіяльності в червні, курс долара почав швидко знижуватися. І якби не вихід Нацбанку на міжбанківський ринок з покупкою валюти, то гривня зміцнилася б ще більше.

"Регулятор викупив всього 20 млн доларів, але дав зрозуміти: обвалу курсу до 27 грн він не допустить. У результаті продавці притримали валюту, і її здешевлення загальмувалося. Очевидно, що готівковий ринок пішов слідом за безготівковим, тим більше, що особливого попиту на валюту серед населення зараз немає, її пропозиція більша", – коментує Олександр Охріменко.

Олег Пендзин зазначив, що цього разу основними покупцями ОВДП були нерезиденти, залучені черговим підвищенням відсоткових ставок.

"У Мінфіну великі виплати за попередніми випусками ОВДП, треба було терміново перепозичити, зробивши нові випуски, довелося піднімати ставки. За річними облігаціями ставки перевищили 11% річних, за дво-і трирічними – перевищили 12%. Це "не є добре", але з двох зол міністерство обрало менше – інакше довелося б, умовно кажучи, оголошувати дефолт, а це паніка на ринку, різка девальвація гривні і так далі", – аналізує Олег Пендзин.

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Андрій Шевчишин відзначив: останні два дні торгів на міжбанку показали, що покупці валюти все ще слабкі, бізнес-активність невисока.

"Вихід НБУ з покупкою в середу зміг зупинити зміцнення гривні, але останніми днями торги закривалися на мінімальних рівнях долара. Більш того, напередодні нерезиденти увійшли в покупку ОВДП після тривалої паузи, це сильний фактор підтримки гривні. Також, за чутками, нерезиденти підкуповують валюту під дивіденди, але роблять акуратно, щоб не зірвати курс, тому що їм вигідна сильна гривня", – роз'яснив Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні. Яким буде курс – залежить від дій регулятора.

За оцінками Олександра Охріменка, Нацбанк почне активно викуповувати валюту, коли курс долара знизиться до 27 грн/долар.

"Нижче 27 гривень не буде, але поки чекаємо тренд на зниження", – упевнений Охріменко.

Олег Пендзин каже, що в умовах високих ставок за ОВДП наступний аукціон Мінфіну також виявиться результативним, валюти на ринку буде багато. Якщо Нацбанк не стане викуповувати надлишки – курс може опуститися навіть до 27,1-27,2 грн/долар.

Андрій Шевчишин додав, що на курс впливає не тільки баланс пропозиції та купівлі валюти на міжбанку, але і новинний фон. Хороші новини грають на користь гривні, негативні – навпаки.

"Зараз ЄС і Україна почали співпрацювати в сфері кібербезпеки. На тлі все тіснішої співпраці України з Євросоюзом гривня має шанси ще зміцнити свої позиції. Крім цього, гравці перебувають в очікуванні відкриття ринку землі, що має позитивно позначитися на економічних тенденціях. Очікуємо рух курсу гривні в горизонті 27,25-27,35 гривні за долар", – аналізує Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

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Прогнози експертів не змінилися.

Олександр Охріменко впевнений, що гривня не буде як мінімум дорожчати не тільки в червні, але і в липні. Тому порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара, актуальна і в липні.

Андрій Шевчишин стверджує: зараз саме час купувати валюту, що дешевшає, в разі інвестування в неї "в довгу", на рік і більше. Експерт нагадав, що за базовим сценарієм Нацбанку, гривня може подешевшати до кінця року на 3,6% порівняно з середньомісячним курсом 2020 року (27,33 грн/долар), за песимістичним сценарієм – на 16,4%. Це, відповідно, до 28,3 і 31,8 грн/долар.

Олег Пендзин радить моніторити ринок як продавцям, так і покупцям готівкової валюти. На тлі здешевлення долара розкид курсу став більшим, тому доцільно знайти найвигідніший. Це особливо актуально при покупці значних сум – від 500 доларів.

Що кажуть фінансові аналітики стосовно курсу долара найближчими місяцями, дивіться в сюжеті.