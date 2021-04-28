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Долар підріс після обвалу курсу: чи чекати девальвації гривні

28 квітня, 16:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 29 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 29 квітня:

28.0429.04Зміна
1 долар США27,77 грн27,79 грн + 0,02
1 євро33,56 грн33,53 грн - 0,03
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У порівнянні зі значеннями 28 квітня долар подорожчав на дві копійки після зниження до мінімального з кінця березня рівня. Але за підсумками тижня – з 22 по 29 квітня – українська валюта все одно зміцнилася проти американської на 27 копійок. А експерти зазначають, що населення і бізнес "скидають" валюту напередодні тривалих вихідних. Це грає на руку гривні, тому її стабільність поки збережеться, а суттєвої девальвації не буде.

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Курс євро на 29 квітня продовжив рух вниз. Він впав ще на три копійки після зниження на дев'ять в попередній банківський день. Євровалюта виявилася на мінімумі з 19 квітня.

Як відомо, до зміцнення гривні багато в чому привело ослаблення напруженості на кордонах з Росією:

Відео: Сьогодні
  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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