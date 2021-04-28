Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят

Долар 28 квітня після падіння до мінімуму за місяць в офіційних курсах НБУ торгується на міжбанку на рівні 27,79 грн. І бізнес, і населення "скидають" валюту напередодні тривалих вихідних. Ймовірно, найближчим часом курс збережеться в діапазоні 27,7-27,8 грн/дол., адже на користь гривні грає і кілька інших факторів.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
Він уточнив, що зміцненню української валюти також сприяють:
- розміщення євробондів України на 1,25 млрд доларів на 8 років;
- продаж ОВДП на 10 млрд гривень;
- зниження ризиків ескалації військового конфлікту з РФ, яке зменшило побоювання нерезидентів.
Поліпшення епідеміологічної ситуації поки що не враховується на валютному ринку через низькі темпи вакцинації. Хоча в цілому вихід деяких регіонів з "червоної зони" сприяє відновленню ділової активності.
Нагадаємо, в консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.
А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні