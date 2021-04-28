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Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят

28 квітня, 11:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На валютному ринку пропозиція іноземної валюти переважає над попитом. Гривню підтримують одразу декілька чинників

Долар 28 квітня після падіння до мінімуму за місяць в офіційних курсах НБУ торгується на міжбанку на рівні 27,79 грн. І бізнес, і населення "скидають" валюту напередодні тривалих вихідних. Ймовірно, найближчим часом курс збережеться в діапазоні 27,7-27,8 грн/дол., адже на користь гривні грає і кілька інших факторів.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він уточнив, що зміцненню української валюти також сприяють:

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Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят

Поліпшення епідеміологічної ситуації поки що не враховується на валютному ринку через низькі темпи вакцинації. Хоча в цілому вихід деяких регіонів з "червоної зони" сприяє відновленню ділової активності.

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Нагадаємо, в консенсус-прогнозі, який підготувало Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

А про те, що буде з вкладами українців, якщо приватизують держбанки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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