Долар в Україні піднявся вище за психологічну позначку, зате впав євро

На п'ятницю, 15 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,06 грн;

1 євро – 33,99 грн;

10 російських рублів – 3,82 грн.

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Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара підвищився на дев'ять копійок після зниження на вісім копійок в попередній банківський день. Долар знову виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень, яку напередодні пробивав вниз вперше з 21 грудня 2020 року. Проте, з початку тижня – з 11 по 15 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 22 копійки.

Зате євро знизився ще на п'ять копійок і опустився нижче 34 гривень, чого не відбувалося з 17 грудня.

А ось вартість 10 російських рублів 15 січня підвищилася ще на три копійки.

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Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У четвер, 14 січня, долар на міжбанку подорожчав на чотири копійки в покупці і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,06/28,08 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 10 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,99/34,02 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

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Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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