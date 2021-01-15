Русский
$ 28,06
33,99
  1. Економічні новини
  2. Фінанси

Долар в Україні піднявся вище за психологічну позначку, зате впав євро

15 січня, 08:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував вартість української валюти до долара і євро

На п'ятницю, 15 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,06 грн;
  • 1 євро – 33,99 грн;
  • 10 російських рублів – 3,82 грн.
Реклама

Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара підвищився на дев'ять копійок після зниження на вісім копійок в попередній банківський день. Долар знову виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень, яку напередодні пробивав вниз вперше з 21 грудня 2020 року. Проте, з початку тижня – з 11 по 15 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 22 копійки.

Зате євро знизився ще на п'ять копійок і опустився нижче 34 гривень, чого не відбувалося з 17 грудня.

А ось вартість 10 російських рублів 15 січня підвищилася ще на три копійки.

Реклама

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Індекс Біг Мака: скільки "повинен" коштувати долар в Україні

У четвер, 14 січня, долар на міжбанку подорожчав на чотири копійки в покупці і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,06/28,08 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 10 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,99/34,02 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

В тренді
Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

  • 2021 рік – 28,12 грн;
  • 2022 рік – 27,96 грн;
  • 2023-2025 роки – 28,10 грн.
Реклама

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні почався локдаун. Як працюють банки
В Україні почався локдаун. Як працюють банкиФінанси
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУ
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУФінанси
Долар і євро котяться вниз: курс НБУ
Долар і євро котяться вниз: курс НБУФінанси
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанкуФінанси
Долар продовжує падати, євро повернувся до зростання: курс Нацбанку
Долар продовжує падати, євро повернувся до зростання: курс НацбанкуФінанси
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти