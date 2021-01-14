Долар впав нижче психологічної позначки: курс НБУ

На четвер, 14 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,97 грн;

1 євро – 34,04 грн;

10 російських рублів – 3,79 грн.

Реклама

У порівнянні зі вчорашніми значеннями курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 15 копійок в попередній банківський день. Офіційний курс долара виявився нижче психологічної позначки в 28 гривень вперше з 21 грудня 2020 року. За останній тиждень – з 6 по 14 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 43 копійки. Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, чого чекати від курсу долара в перші місяці 2021 року.

Євро знизився на чотири копійки після падіння на 20 копійок на вдень раніше.

Реклама

А ось вартість 10 російських рублів 14 січня підвищилася ще на копійку.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: В Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета: фото

В тренді Курс долара на початку 2021 року: чи є причини для знецінення гривні

У середу, 13 січня, долар на міжбанку подешевшав на копійку в покупці і в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,02/28,04 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на три копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,09/34,11 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

Реклама

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20% .

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама