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Долар подешевшав, євро котиться донизу: курс валют НБУ

31 травня, 08:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 31 травня

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 31 травня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,50 грн;
1 євро – 33,39 грн;
1 злотий – 7,44 грн;
10 російських рублів – 3,74 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 28 травня, долар впав ще не три копійки після зниження на дві копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 17 по 31 травня – гривня все ж ослабла проти американської валюти на чотири копійки. При цьому на міжбанківському ринку долар намацав рівновагу. Тому в найближчі дні різких змін курсу не передбачається, вважають аналітики.

Курс євро впав більш істотно – на 18 копійок після зниження на 11 копійок на вдень раніше.

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Вартість 10 російських рублів 31 травня знизилася на копійку. Злотий сьогодні став дешевше на п'ять копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 28 травня, долар на міжбанку впав на копійку в покупці і не змінився в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,49/27,52 грн (купівля/ продаж). Євровалюта подешевшала на 10 копійок в покупці і на 14 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,44/33,47 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому долар дешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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