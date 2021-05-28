Курс долара намацав рівновагу – гривня втрималася на міжбанку

На міжбанку встановилася рівновага / Фото: Сьогодні

Долар 28 травня після невеликого зниження за офіційним курсом Нацбанку тримається на міжбанку в районі 27,5 грн. Ринок знаходиться у відносному балансі, без явних переважити покупців і продавців. Найближчим часом ця ситуація навряд чи зміниться і курс залишиться в діапазоні 27,5-27,6 грн/дол.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Позитивним чинником стало поліпшення настроїв на сировинних ринках і відновлення цін на зерно. Якщо додати вельми позитивні очікування щодо врожаю, то ситуація складається оптимістично для аграріїв. Також позитивною новиною стала активізація нерезидентів із купівлі ОВДП. Іноземні інвестори з початку тижня наростили позиції в ОВДП на 269 млн гривень. Це не багато, але з урахуванням розпродажів і нейтральності попередніх тижнів, такі покупки є позитивними", – зазначив Шевчишин.

Однак, за його словами, кінець місяця буде супроводжуватися відшкодуванням ПДВ, що стримає пропозицію валюти і утримає гривню від зміцнення.

Нагадаємо, днями валютний ринок злякався можливо дефіциту дизеля в Україні, що змусило долар подорожчати. Брак пального може виникнути, якщо Білорусь запровадить у відповідь на санкції України обмеження на продаж нафтопродуктів. Однак поки що повідомлень про це немає, а експерти ринку пального вважають, що Мінськ не наважиться на такий крок.

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А про те, чому на початку травня курс долара стрімко падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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