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Долар зупинятися не планує: скільки коштує валюта на чорному ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 травня, 16:07
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Розповідаємо, що пропонують українцям спекулянти на чорному ринку 22 травня
Що відбувається з валютою на чорному ринку
Що відбувається з валютою на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар на чорному ринку продовжує своє зростання. 22 травня його значення дещо більше, ніж було попереднього дня.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Так, станом на 14:40 22 травня середній курс продажу становив 38,34 грн/дол, а курс купівлі – 37,42 грн.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, становить 37,7 грн/дол, а найвищий – 39 грн/дол. Правда, у деяких обмінниках він взагалі становить 40 грн. При цьому, за даними Мінфіну, ще тиждень тому долар можна було придбати за 34,2 грн.

Основними причинами таких коливань більшість експертів називають:

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  • ажіотаж українців;
  • вплив валютних спекулянтів.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 травня, НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Що буде з курсом валют влітку?

Заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк в Telegram написав, що влітку курс зростатиме.

"Це результат заблокованого експорту та нестачі грошей, який благополучно покривається емісією Нацбанку. І звинувачувати їх тут не треба. Хто ще покриватиме розрив? Кажуть сьогодні у низці областей не пройшли платежі. Немає грошей навіть для цього. Значить, скоро надрукують ще більше. Тому курс 40 грн за долар питання лише часу", — написав він.

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Щоправда, пізніше він зазначив, що долара за 40 грн можна уникнути, і НБУ все для цього робить. Зі свого боку Нацбанк переконує, що курс зростає через брак валюти. За словами голови НБУ Кирила Шевченка це "здебільшого" пов'язано зі спекулятивними заробітками населення, фінансуванням сірого імпорту та переведенням заощаджень в іноземну валюту.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом та євро найближчими роками, а також писали, як війна в Україні вдарить по економіці США та Європи.

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