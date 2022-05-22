Доллар останавливаться не планирует: сколько стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, что предлагают украинцам спекулянты на черном рынке 22 мая

Что происходит с валютой на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке продолжает свой рост. 22 мая его значение несколько больше, чем было в предыдущий день.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на 14:40, 22 мая средний курс продажи составил 38,34 грн/долл, а курс покупки – 37,42 грн.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 37,7 грн/долл, а самый высокий – 39 грн/долл. Правда , в некоторых обменниках он составляет 40 грн. При этом, по данным Минфина, еще неделю назад доллар можно было приобрести за 34,2 грн.

Основными причинами таких колебаний большинство экспертов называют:

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ажиотаж украинцев;

воздействие валютных спекулянтов.

Напомним, что в пятницу, 20 мая, НБУ отпустил доллар и банкам разрешили продавать валюту по любому курсу. При этом официальный курс гривни по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

Что будет с курсом валют?

Заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram написал, что летом курс будет расти.

"Это результат заблокированного экспорта и нехватки денег, который благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их здесь не надо. Кто еще будет покрывать разрыв? Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит, скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос только времени" , – написал он.

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Правда, позже он отметил, что доллара за 40 грн можно избежать, и НБУ все для этого делает. Со своей стороны Нацбанк убеждает, что курс растет из-за нехватки валюты. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко это "в основном" связано со спекулятивными заработками населения, финансированием серого импорта и переводом сбережений в иностранную валюту.

Раньше мы рассказывали, что будет с долларом и евро в ближайшие годы, а также писали, как война в Украине ударит по экономике США и Европы.