Долар "не вгамувався"? Що відбувається на ринку валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 21 лютого

Курс долара 21 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 21 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,34 грн;

1 євро – 32,19 грн;

1 злотий – 7,13 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на чотири копійки, а євро не змінився. Курс злотого став вищим на дві копійки, а курс рубля зменшився на одну копійку.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

18 лютого долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 28,41/28,43 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на чотири копійки у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,24/32,26 грн (купівля/продаж).

Продавати чи купувати валюту?

Економісти радять обережно підходити до операцій з валютою. Наприклад, аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що придбання валюти, як засобу накопичення та захисту від девальвації, все ще залишається гарним рішенням на довгострокову перспективу.

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"Але якщо є бажання заробити на спекуляціях, то, насамперед, важливо пам'ятати про ризик втрат, а вже потім думати про можливість легкого заробітку", – пояснив Максим Орищак.

Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин уточнив: купувати долари зараз має сенс, якщо курс відкотиться до 28 грн/долар і нижче.

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