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Доллар "не угомонился"? Что происходит на рынке валют

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 08:36
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 февраля
Курс доллара 21 февраля
Курс доллара 21 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 21 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,34 грн;
  • 1 евро – 32,19 грн;
  • 1 злотый – 7,13 грн;
  • 10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на четыре копейки, а евро не изменился. Курс злотого стал выше на две копейки, а курс рубля уменьшился на одну копейку.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 18 февраля доллар подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. В завершение торгов он стоил 28,41/28,43 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на четыре копейки в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 32,24/32,26 грн (покупка/продажа).

Продавать или покупать валюту?

Экономисты советуют осторожно подходить к операциям с валютой. Например, аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак считает, что приобретение валюты как средства накопления и защиты от девальвации все еще остается хорошим решением на долгосрочную перспективу.

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"Но если есть желание заработать на спекуляциях, то, прежде всего, важно помнить о риске потерь, а уже потом думать о возможности легкого заработка", – пояснил Максим Орищак.

Руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин уточнил: покупать доллары сейчас имеет смысл, если курс откатится до 28 грн/доллар и ниже.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить американский доллар, если вы не знаете, куда вложить свои деньги.

Также мы сообщали, где украинцы могут подзаработать уже этой весной.

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