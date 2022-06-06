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Долар на чорному ринку з тріском рухнув – за скільки пропонують валюту

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 11:48
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Розповідаємо, що відбувається з доларом на чорному ринку у понеділок, 6 червня
Долар на чорному ринку рекордно впав
Долар на чорному ринку рекордно впав / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України знову кинувся донизу і навіть зрівнявся з курсом легальних обмінників.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на понеділок, 6 червня, середній курс продажу склав 35,5 грн/дол, як і в обмінниках, а середній курс купівлі – 35,3 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти 35,35 грн/дол, а найвищий – 36 грн/дол.

Скільки насправді коштує долар

Аналітик фінансових ринків Іван Угляниця заявив, що жоден із діючих в Україні курсів долара (яких можна нарахувати щонайменше три), не відображає реальної ринкової ситуації.

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На думку експерта, навіть на чорному ринку долар стримують певні фактори, також там упали обсяги операцій.

Реальний курс можна оцінити, якщо проаналізувати падіння української економіки.

"60 грн/дол. Я так приблизно в голові утримую. Зараз реально половина економіки не працює, може, навіть більше. Експорту практично немає, імпорт якийсь залишився, який не можна урізати: енергетичний, продовольство та інше", – упевнений Угляниця.

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Що тисне на гривню?

Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов вважає, що на гривню під час війни чиниться сильний тиск.

Але воно може знизитися, коли громадяни, які виїхали за кордон через війну, повернуться усередину країни.

Справа в тому, що переселенці вимушені витрачати всі гроші в Європі, а чи не в середині країни.

Також тиск на національну валюту може зменшити розблокування портів. Як це допоможе Україні, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як Захід впливає на стан гривні і розповідали, наскільки неминуче падіння національної валюти.

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