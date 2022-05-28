Без грошей, але з обіцянками: чому українська гривня стала маріонеткою в руках Заходу

Незважаючи на обіцянки допомогти фінансувати дефіцит бюджету, замість 5 млрд Україна отримала всього 2 млрд доларів

Захід не поспішає фінансово допомагати Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом курс долара лихоманить. Спочатку він злетів майже до 40 грн, потім впав до 35-36 грн, а зараз американця знову продають за 37 грн. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що Захід не поспішає фінансово допомагати Україні тією мірою, якою обіцяв раніше.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, чому фінансова допомога не поспішає і як це впливає на курс валюти.

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Проблема у ритмі

Захід обіцяє Україні фінансову та військову допомогу на десятки та сотні мільярдів доларів. Щоправда, поки що це більше декларація про наміри.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, у травні Україна отримає від заходу два мільярди доларів. Проте ця сума є недостатньою для бюджету. Раніше він озвучував необхідність фінансування бюджету на рівні п'яти млрд доларів.

"У травні ми не маємо необхідної суми. Зараз ми отримали лише 1,2 мільярда доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до двох мільярдів доларів, але не п'ять мільярдів доларів", – розповів Сергій Марченко.

У МВФ визнають, що фінансування триває нерівномірно. Хоча сумарно на найближчі три місяці 15 мільярдів доларів заплановано.

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"Якщо скласти виділені гроші, то це буде більше ніж 15 млрд доларів, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року", – пояснив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован.

Як це впливає на курс

Експерти кажуть, що така неритмічність фінансування призводить до того, що курс долара в обмінниках стрибає.

"Захід поводиться з фінансуванням України, як з постачанням зброї. Нам більше обіцяють, ніж реально виділяють. Тому курс дуже сильно залежить від цього. І судячи з поведінки партнерів ми можемо побачити і 40 грн за долар. Але я поки не рекомендував би купувати валюту за таким курсом. Після війни в цілому можливе зміцнення гривні, коли піде допомога на відновлення країни", – пояснив економіст Данило Монін.

Щоправда, за його словами, до перемоги поки що далеко. Тому на валютний ринок України чекають складні часи.

"Потрібно бути готовим до того, що прихід будь-якої фінансової допомоги коригуватиме курс долара в обмінних пунктах. Якщо в Україну щомісяця заходитиме регулярно хоча б три мільярди доларів фінансової допомоги та кредитів, то, гадаю, курс цілком може зараз стабілізуватися на рівні 35 грн за долар. Будь-які затримки тягнуть його вгору. Якщо ж припустити, що фінансування заходу припиниться, то ми, можливо, можемо отримати дворазову девальвацію національної валюти", – вважає Данило Монін.

Про те, що долар може подешевшати, кажуть інші експерти. Влітку може статися ревальвація гривні.

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"Ми бачимо різкі перепади від 39 до 36 гривень за долар, обумовлені спекулятивними діями продавців. Тактика НБУ відпустити валютний ринок у "вільне плавання" спрямована на те, що апетит спекулянтів хоч би як ріс – пропозиції банків будуть вигіднішими, і на цьому фоні чекати девальвації до рівня 40-45 гривень за долар США не доводиться. Саморегулювання ринку призведе до того, що курс буде у середніх значеннях першого кварталу 2022 року протягом червня", – коментує аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Експерт звертає увагу на те, що офіційний курс гривні щодо долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Що далі

Експерти кажуть, що ситуація з часом може як покращитися, так і погіршитися. Все залежатиме від того, скільки триватиме війна і як згодом піде відновлення країни.

"Якщо говорити про недостатність грошових коштів у бюджеті країни, то це фактична ситуація, з якою Україні, якщо доведеться справлятися самостійно, то незабаром неминуче прийти до дефолту. Зараз кошти від міжнародних партнерів надходять нерегулярно та нерівномірно за часом. Кредитори не спонсоруватимуть Україну довічно", – говорить Болтян.

Важливо розуміти, що вся фінансова підтримка України йде від країн, що співчувають, не безоплатною допомогою, а як окрема кредитна лінія.

"Недостатність коштів у бюджеті спробують перекрити військовими облігаціями та емісією грошей. У перспективі на літо країна може протриматися, урізаючи соціальні виплати, але за зовнішніми боргами платитиме. Пізніше, восени, можна чекати погіршення ситуації та призупинення виплат за раніше взятими борговими зобов'язаннями, якщо кредитори не спонсоруватимуть нашу країну", – резюмує Болтян.

Своєю чергою Данило Монін каже, що треба готуватися до затяжної війни. Тому потрібно максимально перекладати бюджетні витрати на плечі Заходу.

"Потрібно позбавити бюджет всіх зайвих витрат і чекати американський лендліз, за який нам зараз не треба буде платити. Це допоможе зменшити витрати, а значить і бюджетний дефіцит", – резюмує Данило Монін.

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