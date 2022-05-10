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Долар на чорному ринку "порушує" всі правила – що відбувається з курсом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 09:59
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Розповідаємо, чи вигідно обмінювати гривню у спекулянтів на чорному ринку
/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На чорному ринку України курс долара можна назвати стабільним, оскільки середнє значення вже кілька днів поспіль коливається на одному рівні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс Україна".

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Отже, зранку 10 травня середній курс продажу на чорному ринку становить 33,7 грн, а купівлі – 33,4 грн.

Це досить високий курс, оскільки офіційне значення становить 29,25 грн і НБУ заборонив продавати долар дорожче 32,18 грн. Однак, на чорному ринку свої закони, які ніяк не співвідносяться з легальним валютним бізнесом.

Серед пропозицій найнижчий курс долару становить 33,48 грн, а найвищий – 34 грн.

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Загалом ситуація виглядає так:

Фото: Курс України
Фото: Курс України

Епоха дорогого долару

Раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що весь світ вступає в так звану епоху дорогого долара і скоро його курс може зрівнятись з євро.

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Така ситуація утворилась завдяки новій політиці Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, яка почала грати на підвищення ставок.

Простим українцям експерт радить запасти кількасот доларів "під подушкою" і поки не продавати накопичення у цій валюті.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара найближчим часом і розповідали, у якому банку вигідніше обміняти валюту в Україні.

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