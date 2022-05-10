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Доллар на черном рынке "нарушает" все правила – что происходит с курсом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 09:59
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Рассказываем, выгодно ли обменивать гривну у спекулянтов на черном рынке
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На черном рынке Украины курс доллара можно назвать стабильным, поскольку среднее значение уже несколько дней колеблется на одном уровне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украина".

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Итак, утром 10 мая средний курс продажи на черном рынке составляет 33,7 грн, а покупки – 33,4 грн.

Это достаточно высокий курс, поскольку официальное значение составляет 29,25 грн.и НБУ запретил продавать доллар дороже 32,18 грн. Однако на черном рынке свои законы никак не соотносятся с легальным валютным бизнесом.

Среди предложений самый низкий курс доллара составляет 33,48 грн, а самый высокий – 34 грн.

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В общем, ситуация выглядит так:

Фото: Курс Украины
Фото: Курс Украины

Эпоха дорогого доллара

Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что весь мир вступает в так называемую эпоху дорогого доллара и скоро его курс может сравниться с евро.

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Такая ситуация образовалась благодаря новой политике начавшейся Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. играть на повышение ставок.

Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов "под подушкой" и пока не продавать сбережения в этой валюте.

"Сегодня" раньше писали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и рассказывали, в каком банке выгоднее обменять валюту в Украине.

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