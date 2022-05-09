На черном рынке неожиданный поворот – что происходит с долларом

Курс доллара на черном рынке пошел на небольшое снижение.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украина".
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По состоянию на 9 мая средний курс продажи на черном рынке составляет 33,97 грн, а покупки – 33,6 грн.
В предложениях по продаже валюты самый низкий курс колеблется около 33,65 – 33,7 грн, а самый высокий доходит до 34 грн и даже поднимается выше.
Эксперты не советуют обращаться к услугам спекулянтов, поскольку никто не можете гарантировать безопасность вашим деньгам.
Ситуация на валютном рынке
На прошлой неделе НБУ опубликовал данные по структуре финансирования госбюджета Украины.
Согласно с ними, в бюджет поступило 45,96% всех средств от продажи ОВГЗ и прямой эмиссии гривни.
Наиболее крупными зарубежными "донорами" госбюджета стали:
- МВФ;
- Всемирный банк;
- ЕС;
- США.
По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, эмиссия сейчас находится на уровне, который не приводит к гиперинфляции и ослаблению курса гривни.
"Ранее Кабмин озвучивал необходимую сумму ежемесячной помощи для покрытия основных расходов госбюджета Украины – 5,0 млрд долларов. Кроме того, можно рассчитывать на рост налоговых поступлений от юридических и физических лиц", – говорит эксперт.
Гойлов подчеркивает, что сейчас объявлено о введении акцизного сбора и НДС на топливо, а в ряде регионов возвращают наложение штрафов за нарушения ПДД.
На наличном валютном рынке гривня к доллару США стабилизировалась ниже уровня 33,5 грн, а евро опустился под отметку в 36,5 грн.
"Согласно отчетности НБУ, в апреле разница между объемами продажи и покупки иностранных валют составила 250 млн долларов США. Во многом именно это служит поддержкой курсу гривни", – сказал Гойлов.
Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", чего ждать от курса валют на этой неделе.
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