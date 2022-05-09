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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

На черном рынке неожиданный поворот – что происходит с долларом

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 09:44
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Рассказываем, какие предложения могут встретить украинцы на черном рынке и стоит ли ими пользоваться
Курс доллара на черном рынке стабилизировался
Курс доллара на черном рынке стабилизировался / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке пошел на небольшое снижение.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украина".

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Фото: Курс Украины
Фото: Курс Украины

По состоянию на 9 мая средний курс продажи на черном рынке составляет 33,97 грн, а покупки – 33,6 грн.

В предложениях по продаже валюты самый низкий курс колеблется около 33,65 – 33,7 грн, а самый высокий доходит до 34 грн и даже поднимается выше.

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Ситуация на валютном рынке

На прошлой неделе НБУ опубликовал данные по структуре финансирования госбюджета Украины.

Согласно с ними, в бюджет поступило 45,96% всех средств от продажи ОВГЗ и прямой эмиссии гривни.

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Наиболее крупными зарубежными "донорами" госбюджета стали:

  • МВФ;
  • Всемирный банк;
  • ЕС;
  • США.

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, эмиссия сейчас находится на уровне, который не приводит к гиперинфляции и ослаблению курса гривни.

"Ранее Кабмин озвучивал необходимую сумму ежемесячной помощи для покрытия основных расходов госбюджета Украины – 5,0 млрд долларов. Кроме того, можно рассчитывать на рост налоговых поступлений от юридических и физических лиц", – говорит эксперт.

Гойлов подчеркивает, что сейчас объявлено о введении акцизного сбора и НДС на топливо, а в ряде регионов возвращают наложение штрафов за нарушения ПДД.

На наличном валютном рынке гривня к доллару США стабилизировалась ниже уровня 33,5 грн, а евро опустился под отметку в 36,5 грн.

"Согласно отчетности НБУ, в апреле разница между объемами продажи и покупки иностранных валют составила 250 млн долларов США. Во многом именно это служит поддержкой курсу гривни", – сказал Гойлов.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", чего ждать от курса валют на этой неделе.

Мы также писали, какой курс доллара предлагают украинские банки.

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