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Долар та євро стрімко котяться вниз – що буде з гривнею наприкінці тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 листопада, 09:35
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 5 листопада
Що чекає на курс гривні в п'ятницю?
Що чекає на курс гривні в п'ятницю? / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 5 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,19 грн;
  • 1 євро – 30,28 грн;
  • 1 злотий – 6,58 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс долара впав на 5 копійок, а євро – на цілих 8 копійок. Злотий здешевшав на 4 копійки, а рубль подорожчав на 1 копійку.

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Що було з курсом на міжбанку?

  • У четверг, 4 листопада на міжбанку курс євро та долара знизився. Американська валюта подешевшала у купівлі та продажу і до закриття торгів коштувала 26,16/26,18 грн.
  • Котирування на євро також впали в обох напрямках, і до закриття торгів валюта коштувала 30,20/30,22 грн.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, якого курсу чекати українцям у 2022 році і що на це може вплинути.

А також повідомляли, що через економічні проблеми у США курс долара може змінитись в усьому світі.

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