Доллар и евро стремительно катятся вниз – что будет с гривней в конце недели

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 ноября

Что ждет курс гривни в пятницу? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 5 ноября, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,19 грн;

1 евро – 30,28 грн;

1 злотый – 6,58 грн.;

10 российских рублей – 3,67 грн.

Курс доллара упал на 5 копеек, а евро – на целых 8 копеек. Злотый подешевел на 4 копейки, а рубль подорожал на 1 копейку.

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Что было с курсом на межбанке?

В четверг, 4 ноября, на межбанке курс евро и доллара снизился. Американская валюта подешевела в покупке и продаже и к закрытию торгов стоила 26,16/26,18 грн.

Котировки на евро также упали по обоим направлениям, и к закрытию торгов валюта стоила 30,20/30,22 грн.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какого курса ждать украинцам в 2022 году и что на это может повлиять.

А также сообщали, что из-за экономических проблем в США курс доллара может измениться по всему миру.