Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 7 липня

Валюта дешевшає / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 7 липня:

06.07 07.07 Зміна 1 долар США 27,29 грн 27,25 грн - 0,04 1 євро 32,37 грн 32,26 грн - 0,11

У порівнянні зі значеннями 6 липня курс долара знизився на чотири копійки. У попередній банківський день падіння становило 12 копійок. Сайт "Сьогодні" вже дізнався у фахівців, чому курс долара знову впав і чи надовго це.

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Проте за тиждень – з 30 червня по 7 липня – гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок.

Курс євро прискорив зниження. Євровалюта впала в ціні ще на 11 копійок після зниження на чотири копійки днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Також сайт "Сьогодні" разом з банкірами розібрався, як не стати жертвою шахраїв і вберегти кошти на карті .

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