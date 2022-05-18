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Долар та євро знову "хитаються": що відбувається з курсом валют в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 19:21
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Розповідаємо про офіційний курс валют в Україні на 19 травня і за скільки продають долари на чорному ринку
Коротко про курс валют в Україні
Коротко про курс валют в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував курс валют на четвер, 19 травня.

Відповідну інформацію опублікували на офіційному сайті НБУ.

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Офіційний курс валют

Так, американський долар залишається замороженим на рівні 29,25 грн. За одне євро пропонують 30,74 грн – це на 10 коп. менше, ніж напередодні – 18 травня курс євро був на рівні 30,84 грн.

За польський злотий доведеться віддати 6,62 грн, а за чеську крону – 1,24 грн. Швейцарський франк оцінили на рівні 29,33 грн, а фунт стерлінгів – на рівні 36,33 грн.

Один юань рівноцінний 4,33 грн, турецька ліра – 1,83 грн, а румунський лей – 6,21 грн. За новий ізраїльський шекель доведеться віддати 8,72 грн, а канадський долар – 22,81 грн.

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Офіційний курс валют
Офіційний курс валют

Долар на чорному ринку

За інформацією ресурсу "Курс України", долар на чорному ринку продовжує пробивати стелю. В середньому, по країні американську валюту купують за 35,44 грн, а продають – за 36,22 грн.

Серед фізичних осіб найнижча ціна продажу долара становить 35,15 грн, а найвища – 37,1 грн.

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Загалом ситуація має такий вигляд:

Курс долара на чорному ринку
Курс долара на чорному ринку / Фото: скріншот

Прогноз щодо долара

Раніше у коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що впродовж тижня до 22 травня курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.

Курс готівкового євро за аналогічний період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. Водночас офіційний курс гривні на міжбанку залишається незмінним з 24 лютого.

"Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит", – зазначив експерт.

Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За тиждень з 9 по 15 травня, біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна. Люди втримуватимуть гривневі накопичення, що додасть стабільності валютній арені.

"Сьогодні" раніше писали, коли Україна може повернутись до плаваючого обмінного курсу, і відповідали на три головні питання про долар під час війни.

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