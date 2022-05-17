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Україна повертається до плаваючого курсу гривні? Що буде з доларом

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 10:03
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Національний банк України розглядає можливість повернення до плаваючого курсу гривні
Що буде з обмінним курсом в Україні
Що буде з обмінним курсом в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України Нацбанк заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол.

Тепер НБУ роздумує над тим, як повернутися до плаваючого курсу. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю The Asahi Shimbun.

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Валюта попри війну не знецінилась

Як пояснив Шевченко, валютні обмеження на початку повномасштабної війни допомогли підтримати стабільність на ринку. Зараз, за його словами, в Україні відхилення ринкового курсу від офіційного зовсім невелике.

Водночас НБУ вже готовий скасовувати деякі обмеження, зокрема і ті, що стосуються курсу гривні. Це дозволить стабілізувати ринок.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – зазначив Шевченко.

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Точна дата розмороження офіційного курсу поки невідома

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що офіційний курс долара буде замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

Ніколайчук додав, що такий перехід і відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно і поступово. Нацбанк робитиме це для того, аби уникнути різких змін і потрясінь економічної системи.

Водночас якби НБУ не заморозив курс долара, в обмінниках він був би по 90 чи 100 грн. Про це нам розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Також експерт пояснював, що те, яким буде курс долара після війни, залежить від того, який у нас буде повоєнний формат економіки.

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"Також важливо – на скільки ми матимемо доступ до своїх південних портів і чи зможемо ми відправляти звідти вантажі", – зауважив експерт.

Якщо Україна матиме таку можливість, то гривня не повинна опуститись нижче за 34-35 гривень, а в міру виділення нашій країні фінансової допомоги та відновлення – національна валюта може почати зміцнюватися.

Ми також писали про те, який зараз курс на чорному ринку. Так, 16 травня середній курс продажу становив 34,6 грн/дол., а курс купівлі – 34,3 грн/дол. Найнижчий курс продажу серед пропозицій становив 34,4 грн/дол., а найвищий – 35 грн грн/дол.

Крім того, "Сьогодні" відповідали на три головні запитання про долар в Україні, та розповідали, що буде з доларом та євро найближчими роками.

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