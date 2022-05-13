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Все, що ви хотіли знати про долар – три головні запитання про курс валют в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 16:58
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Разом з експертом розповідаємо, як правильно зберігати заощадження та коли Нацбанк розморозить курс долара
Курс долара в Україні залишиться замороженим до кінця війни
Курс долара в Україні залишиться замороженим до кінця війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара став однією з найактуальніших тем для українців під час війни. У нинішній ситуації всі мають більше запитань, ніж відповідей.

"Сьогодні" разом із експертом відповідають на три головні питання щодо курсу долара в Україні.

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Який реальний курс долара?

На початку повномасштабної війни Нацбанк заморозив офіційний курс американської валюти на рівні 29,25 грн/дол.

За таким курсом його купити неможливо, в обмінниках ставки пішли далеко за 32 грн, а на чорному ринку долар продають дорожче за 34 грн.

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, Нацбанк уже не може працювати у тому вигляді, в якому це робив до війни, тому нинішній офіційний курс варто сприймати як адміністративний механізм урегулювання на валютному ринку.

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До речі, за таким курсом (29,25 грн) проводиться безліч розрахунків, пов'язаних з митницею та іншими міжнародними фінансовими організаціями, тому назвати його чисто номінальним не можна.

На валютному ринку долар можна купити за 33-34 грн і ця різниця не суттєва у масштабах економіки.

Тому сказати, що в Україні два курси долара не можна, про це можна було б говорити, якби курс на готівковому ринку та в НБУ відрізнявся не на кілька гривень, а кілька разів.

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Коли розморозять курс долара?

Олексій Кущ упевнений, що НБУ все зробив правильно, коли взяв курс під жорсткий контроль.

Якби цього не зробили, девальвація була б набагато сильнішою і тоді долар міг бути навіть по 100 грн.

"Нацбанку вдалося перекрити основні канали відтоку капіталу за кордон, єдине, що не вдалося, це вивезення готівкової валюти за кордон", – каже експерт.

У НБУ вже кілька разів розповідали про свої плани щодо переходу до плаваючого курсу долара.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що офіційний курс долара буде заморожений мінімум до завершення воєнного стану в Україні.

Точна дата невідома, можливо, до плаваючого курсу доведеться повертатися поступово, але однозначно це відбудеться тільки після війни.

Що робити із доларами?

Економіст не рекомендує без видимої причини обмінювати заощадження в доларах, однак і зберігати все у валюті – не варто.

Кущ радить 50% своїх заощаджень тримати доларах, а решту 50% розділити між євро та гривнею.

"Однак поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства, тобто підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро", – каже аналітик.

Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші – це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу не більше екзотичні валюти, які не такі популярні в нашій країні.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, чого чекати на ринку валют найближчим часом.

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