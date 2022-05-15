Євро пробиває дно, а долар – стелю: чого чекати від курсу валют найближчим часом

Розповідаємо про актуальний курс долара та євро в Україні станом на 15 травня та валютний прогноз на тиждень

Коротко про ситуацію на валютному ринку й прогноз на наступний тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара та євро в Україні залишаються однією з найголовніших тем під час війни. НБУ фіксує офіційні показники, але обмінники вирішують виставляти свою, вищу ціну.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про актуальну ситуацію з курсом валют та розпитала експерта, чого очікувати від долара найближчим часом.

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НБУ розрахував офіційний курс

У понеділок, 16 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні – 29,25. Водночас євро продовжує дешевшати, тепер його оцінюють у розмірі 30,37 грн.

За злоті українцям доведеться віддати 6,48 грн. Чеська крона зараз на рівні 1,22 грн. Фунт стерлінгів за офіційним курсом валют коштує 35,66 грн, а румунський лей – 6,14 грн. Угорський форинт оцінюють на рівні 7,9 грн, а швейцарський франк – 29,25 грн.

Офіційний курс валют на 16 травня

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Курс долара на чорному ринку

Долар на чорному ринку все росте й росте, якщо вірити даним "Курсу України". Середній курс продажу долара станом на 15 травня сягає 34,57 грн. Купівля встановилася на середньому рівні 34,33 грн/дол. Це на 4-10 коп. більше, ніж суботні показники.

Найнижчий курс продажу долара в обмінниках становить 34,4 грн. Найвищий сягає 35,8 грн/дол.

Чого чекати від долара?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що впродовж тижня з 16 по 22 травня курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.

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Курс готівкового євро за аналогічний період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. Водночас офіційний курс гривні на міжбанку залишається незмінним із 24 лютого.

"Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит", – зазначив експерт.

За словами Максима Орищака, люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану, а також залишаються незрозумілими політичні орієнтири, тож може знадобитися переїзд в іншу країну. Ці причини спонукають українців періодично купувати іноземну валюту.

"Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде", – наголосив аналітик.

Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За останній тиждень біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна, тож люди втримуватимуть гривневі накопичення, що підтримає стабільність валютної арени.

Що робити з доларами?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі для "Сьогодні" підкреслив, що без нагальної причини обмінювати доларові заощадження не слід. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті.

Найкращий спосіб – мати при собі різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту розділити між євро та гривнею.

"Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро", – зазначив аналітик.

Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші – це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу на більш екзотичні валюти, які не такі популярні в Україні.

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