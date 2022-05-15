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Евро пробивает дно, а доллар – потолок: чего ждать от курса валют в ближайшее время

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 мая, 18:51
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Рассказываем об актуальном курсе доллара и евро в Украине 15 мая и валютном прогнозе на неделю
Кратко о ситуации на валютном рынке и прогнозе на следующую неделю
Кратко о ситуации на валютном рынке и прогнозе на следующую неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара и евро в Украине остаются одной из главных тем во время войны. НБУ фиксирует официальные показатели, но обменники решают выставлять свою, более высокую цену.

Редакция "Сегодня" собрала информацию об актуальной ситуации с курсом валют и расспросила эксперта, чего ожидать от доллара в ближайшее время.

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НБУ рассчитал официальный курс

В понедельник, 16 мая, Национальный банк сохраняет курс доллара к гривне на стабильном уровне – 29,25. В то же время евро продолжает дешеветь, теперь его оценивают в 30,37 грн.

За злотые украинцам придется отдать 6,48 грн. Чешская крона сейчас на уровне 1,22 грн. Фунт стерлингов по официальному курсу валют стоит 35,66 грн, а румынский лей – 6,14 грн. Венгерский форинт оценивают на уровне 7,9 грн, а швейцарский франк – 29,25 грн.

Официальный курс валют на 16 мая
Официальный курс валют на 16 мая / Фото: НБУ

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Курс доллара на черном рынке

Доллар на черном рынке все растет и растет, если верить данным "Курса Украины". Средний курс продажи доллара по состоянию на 15 мая достигает 34,57 грн. Покупка установилась на среднем уровне 34,33 грн/долл. Это на 4–10 коп. больше, чем субботние показатели.

Самый низкий курс продажи доллара в обменниках составляет 34,4 грн. Наиболее высокий достигает 35,8 грн/долл.

Чего ждать от доллара?

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что в течение недели с 16 по 22 мая курс продажи наличного доллара в Украине будет колебаться в пределах 32,3-32,55 грн.

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Курс наличного евро за аналогичный период будет колебаться в пределах 36,00-36,08 грн. В то же время, официальный курс гривны на межбанке остается неизменным с 24 февраля.

"Мы допускаем постепенную девальвацию гривны на наличном рынке только ввиду того, что это является спекулятивной возможностью заработать тем, кто продает валюту, пока есть хоть какой-то спрос на эту валюту", – отметил эксперт.

По словам Максима Орыщака, люди не понимают дальнейших перспектив экономики и личного финансового положения, а также остаются непонятными политические ориентиры, может понадобиться переезд в другую страну. Эти причины побуждают украинцев периодически покупать иностранную валюту.

"Мы не ждем девальвацию национальной валюты. Несмотря на войну, пока НБУ сдерживает курс гривны, девальвации не будет", – подчеркнул аналитик.

Представитель ЦБТ отметил, что с начала мая начал падать и курс криптовалют. За последнюю неделю биткоин упал почти на 25%. Эта динамика может спровоцировать рост панических настроений, что криптовалюта ненадежна, и люди будут удерживать гривневые накопления, что поддержит стабильность валютной арены.

Что делать с долларами?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии для "Сегодня" подчеркнул, что без видимой причины обменивать долларовые сбережения не следует. В то же время, не нужно хранить все свои деньги в валюте.

Лучший способ – иметь при себе разные валюты. Половину держать в долларах, а остальное разделить между евро и гривной.

"Пока в гривнях я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства. Подсчитать, сколько семья тратит на месяц и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в доллары и евро", – отметил аналитик.

Еще одна интересная валюта, в которой можно хранить деньги, – это швейцарский франк, однако среди украинцев она не популярна и ее не так просто обменять. В общем, можно обратить внимание на более экзотические валюты, которые не так популярны в Украине.

Ранее "Сегодня" рассказывали, сколько стоит доллар в ПриватБанке, Сбербанке и Monobank. Узнайте, как выглядит эксклюзивный доллар, что выпустили в США для Украины

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