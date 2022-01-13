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Дешевий долар – у минулому: що відбувається з курсом валют 13 січня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 08:41
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 13 січня
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом
Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 13 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,70 грн;
  • 1 євро – 31,47 грн;
  • 1 злотий – 6,94 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем 12 січня долар зріс на 20 копійок, а євро на 30 копійок. Курс злотого підвищився на вісім копійок, а рубль піднявся на чотири.

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Що було з курсом валют на міжбанку?

  • 12 січня торги відкрилися з курсом долара 27,65/27,67 грн, а до закриття міжбанку він піднявся до 27,73/27,75 грн (купівля/продаж).
  • Торги з євро відкрилися з показниками 31,40/31,42 грн, а на закритті міжбанку котирування становили 31,65/31,67 грн.

До чого готуватися?

Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зростання ціни на енергоносії та глобальна інфляція можуть стати серйозною загрозою стабільності ринку валют в Україні.

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Ці фактори можуть призвести до того, що взимку гривня дуже девальвує. За прогнозами експерта, до 14 січня долар США буде на рівні 27,70 грн, а євро зросте до 31,45 грн.

За словами керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, згодом курс цілитиметься на позначку 27,75 гривні за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ спробує стримувати ослаблення гривні.

Загалом 2022 року валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

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