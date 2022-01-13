Дешевый доллар в прошлом: что происходит с курсом валют 13 января

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 января

Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 13 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,70 грн;

1 евро – 31,47 грн;

1 злотый – 6,94 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем 12 января доллар вырос на 20 копеек, евро на 30 копеек. Курс злотого вырос на восемь копеек, а рубль поднялся на четыре копейки.

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Что было с курсом валют на межбанке?

12 января курс доллара открыл торги со значениями 27,65/27,67 грн, к закрытию межбанка они поднялись до 27,73/27,75 грн в покупке-продаже.

Торги по евро открылись с показателями 31,40/31,42 грн, а на закрытии межбанка котировки составляли 31,65/31,67 грн.

К чему готовиться дальше?

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рост цены на энергоносители и глобальная инфляция могут стать серьезной угрозой стабильности рынка валют в Украине.

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Все эти факторы могут привести к тому, что зимой гривна очень девальвирует. По прогнозам эксперта, до 14 января доллар США будет на уровне 27,70 грн, а евро вырастет до 31,45 грн.

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, со временем курс будет целиться на отметку27,75 гривны за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ пробует сдерживать ослабление гривны.

В общей сложности в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 по всему миру.