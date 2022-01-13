Дешевый доллар в прошлом: что происходит с курсом валют 13 января

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 13 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 27,70 грн;
- 1 евро – 31,47 грн;
- 1 злотый – 6,94 грн;
- 10 российских рублей – 3,71 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем 12 января доллар вырос на 20 копеек, евро на 30 копеек. Курс злотого вырос на восемь копеек, а рубль поднялся на четыре копейки.
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Что было с курсом валют на межбанке?
- 12 января курс доллара открыл торги со значениями 27,65/27,67 грн, к закрытию межбанка они поднялись до 27,73/27,75 грн в покупке-продаже.
- Торги по евро открылись с показателями 31,40/31,42 грн, а на закрытии межбанка котировки составляли 31,65/31,67 грн.
К чему готовиться дальше?
Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рост цены на энергоносители и глобальная инфляция могут стать серьезной угрозой стабильности рынка валют в Украине.
Все эти факторы могут привести к тому, что зимой гривна очень девальвирует. По прогнозам эксперта, до 14 января доллар США будет на уровне 27,70 грн, а евро вырастет до 31,45 грн.
По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, со временем курс будет целиться на отметку27,75 гривны за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ пробует сдерживать ослабление гривны.
В общей сложности в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 по всему миру.