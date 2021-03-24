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Цифра дня. Українці понесли гроші на депозити

24 березня, 15:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У гривні зберігається більше заощаджень, ніж в іноземній валюті

Українці збільшили суму депозитів в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів до 609,17 млрд гривень на 1 березня 2021 року. За місяць обсяг вкладів зріс на 6,13 млрд гривень, незважаючи на низькі відсотки за депозитами. Із загальної суми:

  • вклади в гривні склали 359,3 млрд гривень (+5,95 млрд гривень за місяць);
  • вклади в іноземній валюті – 249,87 млрд гривень в еквіваленті (+0,18 млрд гривень).
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Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Частка фізосіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників склала лише 3,3%, а сума їхніх вкладів – 49,35 млрд грн (8,1% від загальної суми вкладів).

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Станом на 1 березня 2021 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалося 72 банки.

Нагадаємо, давати кредити і приймати депозити в Україні будуть по-новому. В кінці січня НБУ встановив додаткові вимоги до банківських договорів.

Також новини "Сьогодні" розбиралися, кому в Україні дадуть іпотечний кредит під низькі відсотки:

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внески банки депозити ФГВФО сума цифра дня

Джерело: Сьогодні

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