Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Чорний ринок став пасткою: за скільки українцям продають долар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 10:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що відбувається з доларом на чорному ринку та за скільки українцям продають валюту
Курс долара на чорному ринку 21 квітня набагато вищий за офіційний
Курс долара на чорному ринку 21 квітня набагато вищий за офіційний / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чорний ринок валют в Україні продовжує цвісти буйним цвітом і пропонувати людям величезні суми обміну валют, зокрема долари.

"Сьогодні" розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку 21 квітня.

Реклама

За даними сайту "Курс України", у четвер середній курс продажу склав 32,6 грн/дол, а курс купівлі – 32,43 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти 32,36 грн/дол., а найвищий – 34 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні заморожено і становить він 29,25 грн/дол.

Реклама

Загалом ситуації 21 квітня виглядає так:

Що робити із доларом під час війни?

Раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що незважаючи на сильний інфляційний тиск долар залишається надійним способом зберігати заощадження.

Реклама

Справа в тому, що ситуація з інфляцією в Україні ще гірша і ціни зростають ще швидше.

За словами експерта, рішення НБУ про зняття обмежень на продаж населенню іноземних валют у готівковій формі має підвищити пропозицію та збити ажіотаж.

Можливо навіть, що це надасть підтримку гривні і послабить курс долара та євро але це короткострокове явище.

На думку аналітика, за нинішніх умов гривня приречена на девальвацію. Особливо якщо конфлікт між Росією та Україною триватиме понад рік.

"Сьогодні" також писали, як обмінники заробляють на українцях і розповідали, скільки коштує долар у банках.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?👇
Дізнатись
Великодні свята
Як працюватимуть банки
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти