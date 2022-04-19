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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Терміново продавати валюту? Що українцям робити з доларом під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 12:37
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Розповідаємо, що варто робити українцям зі своїми доларовими заощадженнями під час війни
Що робити з доларом під час війни - поради
Що робити з доларом під час війни - поради / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни хочеться не втратити жодної копійки зі своїх заощаджень, особливо, якщо ви зберігаєте їх у якійсь певній валюті.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом та дізналися, що найкраще робити з доларами під час війни.

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За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, незважаючи на те, що долар США зараз переживає найсильніший інфляційний тиск за останні 40 років – це, як і раніше – надійний спосіб зберегти заощадження.

Справа в тому, що в Україні інфляційний тиск набагато сильніший і ціни зростають ще швидше.

"За даними Держстату, інфляція досягла 13,7% у річному обчисленні. Ситуацію посилює також "прихована" емісія гривні, яка посилюється від дій НБУ щодо покриття дефіциту держбюджету", – розповідає експерт.

Нещодавнє рішення НБУ щодо зняття обмежень на продаж населенню іноземних валют у готівковій формі покликане підвищити їхню пропозицію на даному ринку. Тому з купівлею долара проблем бути не повинно.

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За рахунок цього гривня отримає підтримку. Можливе навіть незначне послаблення курсів євро та долара США, проте ця тенденція буде короткостроковою, вважає Гойлов.

"На тлі зниження митних та податкових надходжень до держбюджету, а також активних бойових дій, девальвація національної валюти неминуча. Особливо якщо конфлікт між Росією та Україною триватиме понад рік", – розповів аналітик.

Тому зберігати велику кількість заощаджень у гривні – не раціонально, оскільки валюта девальвуватиме.

А ось долар – залишається надійнішим, тому продавати валютні запаси зараз варто в останню чергу.

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Як безпечно вивезти гроші за кордон

Якщо ви наважилися їхати за кордон і хочете вивезти всі заощадження із собою, вам варто уважно вивчити нові обмеження.

Так, при вивезенні коштів та валютних цінностей через пункти пропуску на кордоні можуть виникнути такі проблеми:

  • наявність документа, що підтверджує законне походження грошей;
  • наявність підтвердження належного декларування та оподаткування коштів;
  • дотримання процедури митного декларування на кордоні, якщо сума коштів перевищує 10 тис. євро (еквівалент).

Детальніше про різні способи вивезення коштів читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, скільки грошей потрібно на перший час для життя в іншій країні, і розповідали, який курс долара встановили українські банки.

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7
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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