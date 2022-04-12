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Чорні обмінники наживаються на українцях: що відбувається з доларом у "підпіллі"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 17:59
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Розповідаємо, що відбувається із курсом долара на чорному ринку 12 квітня
Що відбувається з доларом на чорному ринку
Що відбувається з доларом на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку в Україні продовжує зростати з кожним днем, обмінники підняли планку і 12 квітня.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Сайт: Курс Украины
Сайт: Курс Украины

Середній курс продажу на чорному ринку станом на 12 квітня склав 32,46 грн/дол, а курс купівлі – 32,06 грн/дол.

Найнижчий курс продажу долара серед пропозицій – 32,1 – 32,3 грн, а верхня планка доходить до 34 грн.

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Ситуація виглядає так:

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов у коментарі "Сьогодні" нагадав, що Україна отримала грант у розмірі 120 млн. євро від Європейської комісії.

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Ці гроші спрямують до загального фонду державного бюджету для фінансування найбільш актуальних видатків держави, пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

За словами експерта, це допоможе частково нівелювати негативний ефект від "прихованої" емісії гривні.

Також Гойлов розповів, що Мінфін провів черговий аукціон з розміщення "військових" ОВДП і до бюджету вдалося залучити 5,58 млрд. грн.

"На готівковому валютному ринку курси євро та долара США стабілізувалися. За даними регулятора, видно, що населення минулого місяця більше продавало іноземних валют, ніж купувало", – розповідає аналітик.

Експерт заявив, що позитивне сальдо (різниця між обсягами продажу та покупки) склало 350 млн. доларів.

Однак не варто забувати, що "прихована" емісія все ще триває через зростання соцвиплат на тлі падіння доходів держбюджету, що призведе до прискорення інфляції на початку осені.

Причиною девальвації гривні може стати скорочення обсягів надходжень іноземних валют через падіння експорту.

"Сьогодні" також писали, якою в Україні курс євро та злотого та розповідали, коли Нацбанк розморозить офіційний курс долара.

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