Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Британці спростили правила для українців – як біженцям скористатися системою Wise

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 18:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про основні принципи роботи з європейською системою грошових переказів
Українці за кордоном можуть оформити картку Wise
Українці за кордоном можуть оформити картку Wise / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Wise

Українці, що вимушено виїхали за кордон через вторгнення Росії, можуть скористатися європейською системою грошових переказів Wise.

Як повідомили на офіційному сайті британської компанії, біженці з України можуть зберігати гроші, поповнювати рахунки та здійснювати розрахунки.

Реклама

Картку оформити можуть і українці, що залишилися в рідній країні. Рахунки можна відкрити для євро, британських фунтів, доларів та понад 50 інших валютах.

Доступне також оформлення універсальної дебетової картки, яка дозволяє оплату в усіх перелічених валютах.

Як стати користувачем Wise

Щоб отримати дебетову картку, потрібно відкрити обліковий запис Wise. Для цього потрібно перебувати в одній з країн, де компанія надає послуги, підтвердити свою особу та поповнити рахунок у банку, а також вказати адресу в Європі, куди доставлять фізичну картку.

Реклама

Для реєстрації українці можуть використати посвідчення біженця або особи, яка отримала тимчасовий захист. Після цього почати реєстрацію:

  • завантажити Wise на мобільний пристрій чи зайти на сайт компанії;
  • обрати функцію реєстрації;
  • ввести електронну пошту та придумати пароль;
  • вказати особисту інформацію – ім’я і прізвище, дату народження, адресу перебування в ЄС, номер телефону.

Активація та замовлення картки

Коли реєстрація успішно завершена, обліковий запис можна активувати на домашній сторінці. Щоб це зробити, потрібно поповнити свій рахунок Wise на 20 фунтів стерлінгів (765,8 грн) або в еквіваленті.

Якщо в користувача є інша банківська картка, гроші можна переказати з українського рахунку – дебетового або кредитного. В іншому разі, доступні перекази за реквізитами через SWIFT у фунтах стерлінгів, але тоді чекати на активацію картки доведеться до 5 днів або довше.

Реклама

Активація доступна й під час розрахунку карткою в магазині чи при знятті грошей з неї в банкоматі. Картку можна підключити до системи Google Pay або Apple Pay.

Після успішної активації облікового запису Wise, доступне замовлення фізичної картки. Зробити це можна на сайті компанії або в додатку. Слід вказати адресу, куди її доставити, і сплатити 6 євро (191,94 грн). Гроші можна списати зі щойно створеного рахунку в системі.

Фінансові питання через війну

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати соціальну допомогу від держави. Нарахування здійснюють на картку ПриватБанку. Дорослим нараховують по 2000 грн допомоги на проживання і ще по 3000 грн на кожну дитину.

Для отримання грошей потрібно зареєструватися в органах соцзахисту чи ЦНАП або "Дії" як вимушений переселенець і стати на облік. Після отримання документу, знову подати заяву на отримання допомоги та рахунку, куди надавати виплати.

Під час війни клієнти банків стикаються і з різними проблемами. Досить важко перехід на новітні технології дається пенсіонерам, які не можуть зняти гроші у відділеннях, котрі позачинялися, та змушені вчитися розраховуватися карткою.

Українці за кордоном також скаржилися на низку проблем:

  • заморожування великих сум;
  • ліміти зі зняття грошей;
  • заборона операцій з криптовалютою;
  • незакриті кредити;
  • припинення інформування по СМС.

Водночас експерти відзначають, що українські банки з кризовою ситуацією справляються добре. Банківська система працює, доступні розрахунки онлайн, скоротили комісійні збори тощо.

Раніше ми розповідали, що Mastercard заблокувала доступ російським банкам. А для українців за кордоном стала доступною нова послуга від Monobank.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Green energy
Зелена трансформація України
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти