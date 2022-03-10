"Життя на мішок картоплі на місяць". До чого готуватися росіянам найближчим часом

Наразі економіка та рівень життя в Росії прямує до 90-х років і дефолт може стати "вишенькою на торті".
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Про це в телеефірі заявив економіст Павло Кухта.
За його словами, курсу рубля може не бути взагалі, оскільки валюту просто перестануть міняти, а це призведе до масового колапсу та безробіття.
"Це буде життя на мішок картоплі на місяць. Рівень життя Москви зрівняється з рівнем життя периферії. Це вплине на рівень цін на енергоносії. Будуть проблеми із харчами в бідних країнах. Через це в них буде нестабільна політична ситуація. Це буде Північна Корея та країна середньовіччя, вкрай неприємна для життя", – розповів експерт.
Коли чекати дефолту?
До повного краху економіки агресора залишилось недовго, вважають аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co.
На їх думку, спроможність Росії погасити свій зовнішній борг постійно зменшується і ймовірного дефолту слід чекати вже 15 квітня.
"Сьогодні" також писали, що відбувається з рублем на біржі і розповідали, як росіян охопила справжня валютна паніка.