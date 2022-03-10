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"Життя на мішок картоплі на місяць". До чого готуватися росіянам найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 13:44
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Розповідаємо, як зміниться життя росіян після запровадження західних санкцій
Як Росія перетвориться на Північну Корею
Як Росія перетвориться на Північну Корею / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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Наразі економіка та рівень життя в Росії прямує до 90-х років і дефолт може стати "вишенькою на торті".

Про це в телеефірі заявив економіст Павло Кухта.

За його словами, курсу рубля може не бути взагалі, оскільки валюту просто перестануть міняти, а це призведе до масового колапсу та безробіття.

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"Це буде життя на мішок картоплі на місяць. Рівень життя Москви зрівняється з рівнем життя периферії. Це вплине на рівень цін на енергоносії. Будуть проблеми із харчами в бідних країнах. Через це в них буде нестабільна політична ситуація. Це буде Північна Корея та країна середньовіччя, вкрай неприємна для життя", – розповів експерт.

Коли чекати дефолту?

До повного краху економіки агресора залишилось недовго, вважають аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co.

На їх думку, спроможність Росії погасити свій зовнішній борг постійно зменшується і ймовірного дефолту слід чекати вже 15 квітня.

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"Сьогодні" також писали, що відбувається з рублем на біржі і розповідали, як росіян охопила справжня валютна паніка.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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