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Землі спорожніють? Як глобальне потепління вплине на агросектор України

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 10:35
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Прогнозується, що в Україні зменшиться врожайність ячменю, кукурудзи, соняшнику
Глобальне потепління та Україна: звіт Світового банку
Глобальне потепління та Україна: звіт Світового банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україні загрожує значне зниження врожайності основних сільськогосподарських культур до середини ХХІ ст. На це вплинуть різні фактори, особливо – зміни клімату.

Про це свідчить прогноз Світового банку.

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Аналітики вважають, що меншим стане врожай ячменю, кукурудзи та соняшнику.

"Але врожайність озимої пшениці на півночі та північному заході України до 2050 року може зрости на 20-40% порівняно з 2010 роком", – сказано у повідомленні.

У прогнозі також зазначено, що в нашій країні можуть скоротитися площі, на яких вирощують ялини, буки, сосни та дуби – ключові породи деревини.

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Що з цінами на зерно зараз?

За станом на четвер, 10 лютого, ціни на пшеницю в Україні, за даними Tripoli.land продовжують знижуватися. Так, ціна на пшеницю 2 класу зараз становить 8 701 грн за тонну, третього класу – 8 658 грн, а на фуражну пшеницю – 8 097 грн.

Яка вартість інших зернових культур:

  • Кукурудза 7778 грн/тонна;
  • Ячмінь 7621 грн;
  • Соняшник 19 924 грн;
  • Соя 19151 грн;
  • Ріпак 18 986 грн;
  • Горох 8993 грн.

Раніше ми розповідали, що у 2021 році в Україні знизилося виробництво насіння озимої м'якої та твердої пшениці. Також писали, що наша країна значно наростила темпи експорту ячменю.

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