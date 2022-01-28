Зерно в Україні продовжує дорожчати: скільки тепер коштує пшениця

За останній тиждень подорожчала кукурудза та фуражна пшениця

Зерно в Україні дорожчає, але незначними темпами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у п'ятницю, 28 січня, зросли ціни на деякі основні зернові та олійні культури. Зокрема, до 8 408 грн/т подорожчала фуражна пшениця, пшениця другого класу наразі коштує 9 014 грн/т, а третього класу – 8 988 гривень .

Про це свідчать дані Tripoli.land .

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Які ще культури подорожчали 28 січня:

Кукурудза — 7 828 грн/тонна.

Соняшник — 20 168 грн/тонна.

Соя — 19 254 грн/тонна.

Горох — 8 925 грн/тонна.

Ціна ріпаку поки що незмінна і становить 18 920 грн за тонну.

Тим часом аналітики підрахували, що у 2021 році Україна виробила та сертифікувала 120,9 тис.т насіння озимої м'якої та твердої пшениці. Це на 14,5% менше, ніж у 2020 році.

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При цьому найпопулярнішими минулого року були такі сорти пшениці :

Богдана (7707 т), виробник – Інститут фізіології рослин та генетики Національної академії наук України;

Подолянка (4697 т), виробник – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України;

Мудрість Одеська (4011 т), виробник – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннознавства та сортовивчення НААН України;

Катруся Одеська (2338 т), виробник – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннознавства та сортовивчення НААН України;

Астарта (2064 т), виробник – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України;

Софія Київська (1867 т) – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України;

Ліга Одеська (1658 т), виробник – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннознавства та сортовивчення;

Краєвид (1658 т), виробник – Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук";

Оранта Одеська (1657 т), виробник – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннознавства та сортовивчення;

Шестопалівка (1638 т), виробник – Приватне сільськогосподарське селекційно-дослідницьке підприємство "БОР";

Зиск (1401 т), виробник – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннювання та сортовивчення НААН України;

Новосмуглянка (1231 т), виробник – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України.

Зростання темпів експорту ячменю

У 2021/22 МР Україна значно збільшила темпи експорту ячменю. З початку сезону та до початку року було експортовано на 50% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відмінність поточного сезону від попереднього в тому, що Україна через попит Китаю активніше відвантажує товар.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно із 2020 роком. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців 2021 року Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року