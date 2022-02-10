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Земли опустеют? Как глобальное потепление ударит по агросектору Украины

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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10 февраля, 10:35
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Прогнозируется, что в Украине снизится урожайность ячменя, кукурузы, подсолнечника
Глобальное потепление и Украина: отчет Всемирного банка
Глобальное потепление и Украина: отчет Всемирного банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украине грозит значительное снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур к середине XXI века. На это повлияют различные факторы, особенно – изменения в климате.

Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка.

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Аналитики считают, что меньшим станет урожай ячменя, кукурузы и подсолнечника.

"Но урожайность озимой пшеницы на севере и северо-западе Украины к 2050 году может вырасти на 20-40% по сравнению с 2010 годом", – сказано в сообщении.

В прогнозе также указано, что в нашей стране могут сократиться площади, на которых выращивают ели, буки, сосны и дубы – ключевые породы древесины.

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Что с ценами на зерно сейчас?

По сотоянию на четверг, 10 февраля, цены на пшеницу в Украине, по данным Tripoli.land, продолжают снижаться. Так, цена на пшеницу 2 класса сейчас составляет 8 701 грн за тонну, третьего класса – 8 658 грн, а на фуражную пшеницу – 8 097 грн.

Какова стоимость других зерновых культур:

  • Кукуруза 7778 грн/тонна;
  • Ячмень 7621 грн;
  • Подсолнечник 19 924 грн;
  • Соя 19 151 грн;
  • Рапс 18 986 грн;
  • Горох 8993 грн.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Украине снизилось производство зерна озимой мягкой и твердой пшеницы. Также писали, что наша страна серьезно нарастила темпы экспорта ячменя.

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