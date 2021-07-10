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Зеленський доручив уряду провести індексацію пенсій військовим

10 липня 2021 17:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Наступного тижня Кабмін ухвалить відповідну постанову та встановить мінімалку

Кабмін встановить мінімальну пенсію - в розмірі 3854 гривень/Фото: "Сьогодні"

Кабмін встановить мінімальну пенсію - в розмірі 3854 гривень/Фото: "Сьогодні"

У суботу, 10 липня, президент України Володимир Зеленський доручив уряду відновити справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам – перерахувати пенсії.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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"Задля відновлення справедливості з ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалить на наступному засіданні", – йдеться у повідомленні.

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Ця постанова покликана зменшити диспропорції між військовими пенсіонерами. Таким чином, вже з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. А мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.

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Крім того, постанова торкнеться і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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