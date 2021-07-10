Зеленський доручив уряду провести індексацію пенсій військовим

Кабмін встановить мінімальну пенсію - в розмірі 3854 гривень/Фото: "Сьогодні"

У суботу, 10 липня, президент України Володимир Зеленський доручив уряду відновити справедливості у виплаті пенсій військовим пенсіонерам – перерахувати пенсії.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Реклама

"Задля відновлення справедливості з ініціативи Володимира Зеленського Міністерство соціальної політики розробило рішення про підвищення виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалить на наступному засіданні", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Постраждалим від вибухівки дітям підвищать виплати – Зеленський підписав закон

Ця постанова покликана зменшити диспропорції між військовими пенсіонерами. Таким чином, вже з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. А мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень.

Крім того, постанова торкнеться і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 гривень.

Реклама

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа