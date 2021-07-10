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Зеленский поручил правительству провести индексацию пенсий военным

10 июля 2021 17:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

На следующей неделе Кабмин примет соответствующее постановление и установит минималку

Кабмин установит минимальную пенсию - в размере 3854 гривен/Фото: "Сегодня"

Кабмин установит минимальную пенсию - в размере 3854 гривен/Фото: "Сегодня"

В субботу, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству восстановить справедливость в выплате пенсий военным пенсионерам- пересчитать пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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"Для восстановления справедливости по инициативе Владимира Зеленского Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет министров Украины примет на следующем заседании", – говорится в сообщении.

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Это постановление призвано уменьшить диспропорции между военными пенсионерами. Таким образом, уже с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. А минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривни.

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Кроме того, постановление коснется и выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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