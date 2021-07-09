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Кабмін підвищить пенсії військовим: як зміняться виплати

9 липня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Також очікується підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність

Військовим збільшать виплати. Фото: flickr.com

Військовим збільшать виплати. Фото: flickr.com

На наступному засіданні Кабміну буде ухвалено рішення про підвищення виплат для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

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"За ініціативи президента Володимира Зеленського вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Це рішення має зменшити наявні диспропорції", - зазначив прем'єр-міністр.

Передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень та встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні.

Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Більш ніж 40 тисяч людей отримають підвищення майже у 700 гривень.

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Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплатах пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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